Nicoletta Dosio in carcere. M5s Torino, No Tav e il dem Morassut: “Misura senza senso”. Pg: “Critiche infondate, applicate le norme” (Di martedì 31 dicembre 2019) L’arresto di Nicoletta Dosio, storica militante No Tav, avvenuto la sera del 30 dicembre ha provocato numerose polemiche nel mondo politico e non solo. La 73enne è uno dei volti più noti del movimento contro la costruzione dell’Alta velocità: è stata condannata a novembre scorso a un anno di reclusione per violenza privata e interruzione di pubblico servizio per aver partecipato a un blocco autostradale il 3 marzo 2012 e ha deciso di non chiedere misure alternative. Per circa due ore, al momento dell’arresto, i militanti No Tav hanno protestato davanti alla sua casa a Bussoleno in val di Susa. In segno di protesta oggi hanno organizzato vari presidi davanti al carcere delle Vallette, alla prefettura di Milano e a Bologna. Contro la “misura sproporzionata”, si sono espressi i 5 stelle di Torino e la deputata piemontese Jessica Costanzo. Ma anche il ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

Erriders : Arresto eseguito a Bussoleno della professoressa Nicoletta Dosio, anni settanta, per pacifica protesta civile. Il c… - demagistris : Solidarietà umana,politica e istituzionale a Nicoletta Dosio,militante della Val Susa No Tav,73 anni,professoressa… - petergomezblog : Val di Susa, arrestata la 73enne No Tav Nicoletta Dosio: i militanti provano a bloccare l’auto dei carabinieri -