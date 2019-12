Nicole Mazzocato, fidanzata di Colloricchio: “Cattiva che fa brutte cose” (Di martedì 31 dicembre 2019) Nicole Mazzocato: l’attuale fidanzata di Fabio Colloricchio, Violeta Mangrinan, indirizza critiche all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne La querelle tra Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio crea altri strascichi. Intervenuti nella trasmissione Rivelo, i due hanno rilasciato versioni contrastanti alla conduttrice Lorella Boccia. Dettagli scottanti li aggiunge ora Violeta Mangrinan, scagliatasi su Instagram contro l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, raccontando di “donne cattive che fanno cose brutte”. Lo sfogo in lingua spagnola della giovane, tradotto sul sito IsaeChia, non cita espressamente Nicole Mazzocato, ma dubbi non ve ne sono. Mossa dal desiderio di condividere una riflessione con gli utenti, spera rispettino l’opinione. Sono parecchio sensibili ultimamente sul tema del femminismo e i diritti del genere femminile. Abusi da parte degli uomini alla donna sono vergognosamente ... Leggi la notizia su kontrokultura

