Netflix si è fatta fregare la viralità della canzone di The Witcher (Di martedì 31 dicembre 2019) Joey Batey nei panni di Ranuncolo nella serie Netflix di The Witcher Se in questi giorni avete visto la serie The Witcher su Netflix (al quarto posto nella lista delle serie più viste sulla piattaforma in Italia), vi sarete sicuramente ritrovati a canticchiare le parole “Toss a coin to your Witcher o’ valley of plenty”. La canzone cantata nel secondo episodio della serie è diventata virale: ma virale è dire poco, dato che YouTube in breve tempo, si è riempito di video musicali che riportano il brano, e molti hanno milioni di visualizzazioni. L’anomalia del caso è che Netflix non ha mai rilasciato nessuna colonna sonora ufficiale di The Witcher per lo streaming su Spotify, Apple Music o Google Play, perdendo quindi l’enorme potenziale della canzone. L’unica versione ufficiale del brano è stata caricata dai compositori del soundtrack della serie, Sonya Belousova e Giona ... Leggi la notizia su wired

