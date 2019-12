Nel 2019 è l’Atalanta a brillare, top e flop della Serie A (Di martedì 31 dicembre 2019) C'e' innanzitutto Ciro Immobile tra i calciatori 'top' della Serie A nell'anno solare 2019. Con 22 reti in 33 partite l'attaccante della Lazio risulta essere il miglior marcatore del massimo campionato italiano nel periodo da gennaio a dicembre, con una sorprendente media realizzativa nella stagione in corso: da agosto 17 gol in 16 gare disputate nella massima Serie, un gol ogni 76 minuti. Alle spalle del centravanti biancoceleste spunta poi il colombiano Duvan Zapata. Per lui il 2019 e' stato l'anno della maturita' dopo le esperienze con le maglie di Napoli, Udinese e Sampdoria. Il centravanti atalantino, da ottobre fermo per infortunio, ha siglato 19 reti in 25 gare. La sua assenza negli ultimi mesi non si e' fatta sentire grazie alle prestazioni di un altro colombiano, Luis Muriel, 16 gol in 34 partite nell'anno solare con le maglie di Fiorentina e Atalanta.Nel 2019 e' stata ... Leggi la notizia su ilfogliettone

virginiaraggi : Nel 2019 + 78% di #StradeNuove rispetto all’anno precedente. In due anni abbiamo riqualificato oltre 1 milione di m… - NicolaMorra63 : Indicazioni di Matteo Salvini ai candidati della Lega in Emilia Romagna. Sorridere, sorridere, fare selfie, mandare… - petergomezblog : Reddito di cittadinanza, scontro nel governo. La renziana Bellanova vuole toglierlo. Lezzi (M5s): “le fa schifo? Si… -