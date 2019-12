NBA 2019-2020: i risultati della notte (31 dicembre). I Bucks espugnano Chicago, Washington sorprende Miami (Di martedì 31 dicembre 2019) Nella notte appena trascorsa si sono disputate sei partite della stagione regolare NBA 2019-2020. Continuano a vincere i Milwaukee Bucks, che si confermano ampiamente il miglior team della lega fino a questo punto, mentre i Miami Heat crollano sorprendentemente a Washington. Andiamo a vedere quanto successo. I Milwaukee Bucks espugnano lo United Center di Chicago con il punteggio finale di 102-123. Decisivo il terzo periodo di gioco, nel quale la franchigia del Wisconsin manda in archivio un parziale di 40-25, costruendosi un vantaggio irrecuperabile per i Bulls. Continua a dare spettacolo Giannis Antetokounmpo, che mette a referto una doppia doppia da 23 punti e 10 rimbalzi, aggiungendo al tabellino anche 6 assist; il top scorer del match è però Khris Middleton, autore di 25 punti. Per il sodalizio dell’Illinois il miglior marcatore è Zach LaVine con 19 punti (ma soltanto 7/23 al ... Leggi la notizia su oasport

