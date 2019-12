Napoli, Vomero: Arrestato pregiudicato per detenzione di 25 kg di botti illegali (Di martedì 31 dicembre 2019) Napoli, Vomero: I carabinieri hanno Arrestato un pregiudicato per detenzione di 25 kg di materiale esplodente. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Vomero hanno tratto in arresto un 30enne pregiudicato del quartiere per detenzione di materiale esplodente. In casa i militari hanno trovato 204 ordigni artigianali e 4 scatoloni di fuochi d’artificio di libera … L'articolo Napoli, Vomero: Arrestato pregiudicato per detenzione di 25 kg di botti illegali proviene da 2A News. Scritto da Redazione Leggi la notizia su 2anews

- Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Botti di Capodanno fuorilegge, pregiudicato fermato al Vomero con 204 ordigni artigianali - bassairpinia : Napoli, Vomero: Carabinieri arrestano pregiudicato per detenzione di materiale esplodente