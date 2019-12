Napoli quinta città al mondo per numero di presenze e ultima per trasporti (Di martedì 31 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Stop forzato alla circolazione alla Funicolare di Chiaia dopo un grave raid vandalico ad un treno in servizio sulla rete della Linea 1. Il mezzo, alle ore 6:25 è stato assaltato nella stazione di Frullone da una quindicina di persone, che vandalizzavano i vagoni con bombolette di vernice spray dopo aver prima oscurato le telecamere della videosorveglianza. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia per i rilievi del caso. Successivamente è partita l’ispezione in linea tra Frullone e Colli Aminei. Terminate le attività di verifica lungo la linea e i rilievi della scientifica, le forze dell’ordine hanno rilasciato nulla osta per il ripristino della circolazione che è tornata attiva a partire dalle ore 9.15. Ripristinato anche il servizio della Funicolare di Chiaia sospesa dalle ore 8.30 con la prima corsa delle ore 11.00. ... Leggi la notizia su anteprima24

