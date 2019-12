Napoli-Inter in tv, Serie A calcio 2020: orario d’inizio, canale, streaming, probabili formazioni (Di martedì 31 dicembre 2019) Un ritorno in campo davvero con il “botto”, e non stiamo parlando certo di quelli di Capodanno. La Serie A 2019-2020 si ripresenta dopo le vacanze natalizie con un Napoli-Inter nella calza della Befana davvero Interessante. La super-sfida si giocherà lunedì 6 gennaio alle ore 20.45 allo stadio San Paolo di Napoli, per una partita che racchiuderà in sè grandi spunti. Da un lato vedremo i padroni di casa provare a riemergere dopo un finale di 2019 quanto mai complicato, andando alla caccia di 3 punti che rilancerebbero i Partenopei verso una posizione più consona di classifica. Dall’altra, invece, vedremo i nerazzurri di mister Antonio Conte che faranno di tutto per continuare la loro corsa di testa in un lunghissimo testa a testa contro la Juventus. IN TV – Napoli-Inter sarà visibile su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Serie A (202). ... Leggi la notizia su oasport

