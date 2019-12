Napoli-Inter, ancora incerta la presenza di Koulibaly. Al momento è il più a rischio dei difensori (Di martedì 31 dicembre 2019) Una brutta rogna la partita contro l’Inter in programma alla Befana. Il Napoli ci arriva reduce da diversi problemi in difesa, con quattro infortunati tra i suoi difensori più importanti. Ieri la squadra ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno e sono già emerse delle indicazioni sulla ripresa delle sue pedine. Scrive il Corriere dello Sport: “La situazione, monitorata con attenzione estrema anche ieri pomeriggio, è pressappoco la seguente: eccezion fatta per Manolas, reduce da una distorsione alla caviglia destra ormai quasi smaltita, gli altri colleghi dovranno essere valutati giorno dopo giorno. A cominciare da Koulibaly: ad oggi, il più a rischio di tutti”. E allora vediamo come stanno i quattro della difesa. Manolas e Luperto vanno sicuramente verso la ripresa. “il greco ci sarà, stringerà i denti, mentre il compagno sta gradualmente tornando in gruppo ... Leggi la notizia su ilnapolista

