Napoli, fast food e ristoranti in pessime condizioni igieniche: blitz del Nas in centro (Di martedì 31 dicembre 2019) Controlli serrati, in occasione delle festività di fine anno, dei carabinieri del Nas in esercizi commerciali di ristorazione e fast food del centro di Napoli. Tantissime le irregolarità riscontrate dai militari dell'Arma sotto il profilo igienico-sanitario, per le quali i ristoranti sono stati sanzionati. Sequestrati anche 140 chili di alimenti in pessimo stato di conservazione. Leggi la notizia su napoli.fanpage

zazoomnews : Fast and furious nel centro di Napoli auto semina il panico: “Fermatelo” - #furious #centro #Napoli #semina -