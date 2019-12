Napoli-Barcellona, Champions League 2020: programma, orari, tv, date andata e ritorno (Di martedì 31 dicembre 2019) Avversario ostico per il Napoli negli ottavi di finale di Champions League. I partenopei, infatti, dovranno vedersela con il Barcellona del pallone d’Oro Leo Messi. L’andata si giocherà al San Paolo il 25 febbraio alle 21.00. Il ritorno, invece, si terrà il 18 marzo alla stessa ora in casa dei catalani. Sarà possibile vedere ambedue i match in diretta tv su Sky Sport e in streaming su SkyGO e NowTV. Oltretutto, Canale 5 darà ogni settimana un match in chiaro. Al momento Mediaset non ha ancora fatto alcun annuncio, ma è molto probabile che almeno uno dei due incontri del Napoli venga trasmesso sul canale di punta dell’operatore televisivo di proprietà della famiglia Berlusconi. programma Champions League 2020 25 febbraio 2020 – ore 21.00 Napoli-Barcellona 18 marzo 2020 – ore 21.00 Barcellona-Napoli CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO Clicca qui per seguire ... Leggi la notizia su oasport

