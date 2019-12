Myanmar, il buddismo ultranazionalista se la prende con le minoranze (Di martedì 31 dicembre 2019) In Birmania, circa il 90% della popolazione dichiara di essere di religione buddista, il credo più praticato nel Paese del sudest asiatico. Lì vivono circa 500mila monaci e 75mila monache, su un totale di 54 milioni di abitanti. E nonostante nel mondo ci si riferisca spesso a questa fede come a una religione di grande tolleranza, nel Myanmar, almeno negli ultimi anni, chi si professa appartenente a questo credo ha spesso dimostrato forme di rigidezza e intransigenza verso coloro che hanno scelto di affidare la propria fede ad altro. In particolare, negli ultimi anni, si è molto sentito parlare di fenomeni di intolleranza quando la vittima dei buddisti era la minoranza musulmana. Ma non solo. Le persecuzioni dei buddisti Secondo quanto riportato da The Economist, più di recente, un gruppo di monaci nazionalisti avrebbe attribuito alla minoranza musulmana le cause del momento di ... Leggi la notizia su it.insideover

