Museo del Sannio, stanziati 95mila euro per il paramento murario del Chiostro (Di martedì 31 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – stanziati 95mila euro per lavori di manutenzione del paramento murario del Chiostro del complesso architettonico “Museo del Sannio” di Benevento. Lo ha disposto il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, che ha approvato oggi un progetto preduispoisto dal Servizio Patrimonio dell’Ente. L'articolo Museo del Sannio, stanziati 95mila euro per il paramento murario del Chiostro proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

SkyArte : Il docu-film 'Il Museo del Prado – La corte delle meraviglie', in onda domani sera alle 21.15, evoca la storia di u… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Vassily Kandinsky, Paesaggio Invernale, 1909, Museo statale Ermitage, San Pietroburgo,… - GioMelandri : Per @artribune è il @Museo_MAXXI il miglior museo d’arte contemporanea 2019 . Grati e onorati vi aspettiamo nel 20… -