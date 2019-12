Missione leggerezza, 15 citazioni per «volare alto» (Di martedì 31 dicembre 2019) PETER PANSEX AND THE CITYMOMO ALLA CONQUISTA DEL TEMPOPORTAMI VIAMPARARE AD AMARSIOSCAR WILDECOLAZIONE DA TIFFANY GRACE KELLYWILL & GRACEPICCOLE COSEVIA COL VENTOI LOVE SHOPPINGMARILYN MONROEJIM MORRISONLa parola leggerezza è molto amata. Quando si parla di peso forma. Di panico da bilancia, di stress da bikini. Ma nei restanti casi, è maltrattata. Una ragazza leggera, è una ragazza che chiunque può conquistare. Un pensiero leggero, è un pensiero che non merita di essere trasformato in azione. Un uomo leggero, è uno che non ti piace a meno che tu non abbia vent’anni e bisogno di perdere tempo. Ma in queste valutazioni, c’è un errore di base: la parola “leggerezza” viene confusa con la parola “superficialità”. E invece, è tutt’altra cosa. È leggero chi ha un atteggiamento positivo e sereno. Chi ha una mente aperta, capace di gestire il lato imprevedibile della vita, senza angosciarsi ... Leggi la notizia su vanityfair

