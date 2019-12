Ministero dello Sviluppo economico: stanziati 150 milioni per bonus Tv (Di martedì 31 dicembre 2019) Il Ministero dello Sviluppo economico ha stanziato 150 milioni di euro per il bonus TV, ovvero l’agevolazione per l’acquisto di televisori e decoder “idonei alla ricezione di programmi televisivi con i nuovi standard trasmissivi (DVBT-2/HEVC)”. Questi ultimi saranno “operativi a partire dal 2022”, si legge sul profilo Facebook del Ministero. Le agevolazioni, infine, riguarderanno anche “l’acquisto di decoder per la ricezione satellitare”. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta e come cambierà il digitale nel passaggio al 2.0. bonus Tv, fondi per 150 milioni Parità dal 18 dicembre 2019 il bonus Tv per il quale il Ministero dello Sviluppo economico ha già stanziato 150 milioni di euro. L’agevolazione per gli acquisti di televisori e decoder sarà attiva fino al 31 dicembre 2022 o comunque fino all’esaurimento delle risorse ... Leggi la notizia su notizie

notizieit : Ministero dello Sviluppo economico: stanziati 150 milioni per bonus #Tv - DiegoFasciana : Bilancio 2019 non molto piacevole. Sono 159 le vertenze aperte al ministero dello Sviluppo. Duecentomila i lavorato… - CarloL2 : Ha tutte le prerogative per candidarsi pure con il governo attuale. Oltretutto mi sembra che il ministero dello spo… -