Milionario tedesco cerca coinquilini (gratis) per la sua tenuta paradisiaca (Di martedì 31 dicembre 2019) Quello di Karl Reipen non è il solito annuncio messo sui giornali. Il Milionario, re del caffè freddo, infatti, cerca coinquilini per condividere la sua lussuosissima tenuta in Nuova Zelanda, che lui stesso definisce paradisiaca. La proprietà di Karl ha maneggi, piscine e cantine “cercansi 10 persone carine per vivere in Paradiso”. Recita così l’annuncio postato da Reipen che ha acquistato spazi pubblicitari su un giornale locale con l’intento di trovare compagnia. I requisiti per candidarsi non sarebbero molti: avere tra i 18 e i 70 anni, che amino la natura e in particolare camminare, nuotare, fare bird watching e che facciano della convivialità il loro modello di vita. Karl, infatti, vuole che tutti gli ospiti si ritrovino ogni sera in taverna per cene e incontri. La sua proprietà, inoltre, vanterebbe di maneggi (dove gli ospiti possono tenere il proprio cavallo, se mai ne ... Leggi la notizia su thesocialpost

