Milano, villaggio di Natale travolto dalle critiche e chiuso: pronte 3mila richieste di rimborso (Di martedì 31 dicembre 2019) Sono oltre tremila le richieste di rimborso arrivate al Codacons della Lombardia da parte di clienti che vogliono indietro i soldi spesi per il biglietto del villaggio di Natale, allestito all'ippodromo di Milano e costretto a chiudere in anticipo, travolto da proteste e polemiche. "Le aspettative create intorno al villaggio più grande dell’Europa non si sono rivelate veritiere – ha commentato Marco Maria Donzelli, presidente del Codacons – le numerose lamentele dei consumatori, che appaiono giustificate sulla base dei vari video e dalle fotografie scattate presso il villaggio, lo dimostrano". Leggi la notizia su milano.fanpage

