Milano, il 31 dicembre 1943 l’eccidio al Poligono di tiro della Cagnola (Di martedì 31 dicembre 2019) Arturo Capettini, Cesare Poli e Gaetano Andreoli, giustiziati dopo la condanna di un tribunale fascista al termine di un processo farsa durato solo dieci minuti. Angelo Scotti deportato in un campo di concentramento. Sono i martiri dell'eccidio del Poligono di tiro della Cagnola, consumato a Milano il 31 dicembre 1943, uno dei più feroci episodi di repressione violenta da parte di tedeschi e repubblichini nei confronti di partigiani in città. Leggi la notizia su milano.fanpage

marcoardemagni : Amici, ci siamo: appuntamento in Piazza del Duomo, a Milano, e su @RaiRadio2 alle 21 del 31 dicembre… - matteosalvinimi : Buona Santa #Vigilia di Natale, Amici! Felice perché questa mattina, come ogni 24 dicembre, andrò insieme ai giovan… - MarcoMoriniTW : Vedete questo spazio sui navigli a Milano? Ora occupato da Robbie Williams, da domani sarà tutto per Harry Styles e… -