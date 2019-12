Milano: De Corato, 'Sala su botti Capodanno tutela solo centro' (Di martedì 31 dicembre 2019) Milano, 31 dic. (Adnkronos) - "È un brutto segnale un'ordinanza che tutela la sicurezza e la tranquillità solo dei cittadini che passeranno il Capodanno in piazza Duomo e vie limitrofe, mentre la gran parte dei milanesi che lo trascorreranno nel resto della città dovrà sopportare botti, petardi, fum Leggi la notizia su liberoquotidiano

R_De_Corato : AGENZIE DI STAMPA DEL 30 DICEMBRE 2019: Lombardia, De Corato: Sicurezza treni, bene ok Orsa a delibera Regione Mila… - R_De_Corato : AGENZIE DI STAMPA DEL 29 DICEMBRE 2019: Milano: De Corato, fermato ennesimo tunisino, non scappano da guerra o dit… - R_De_Corato : AGENZIE DI STAMPA DEL 28 DICEMBRE 2019: LPN-Milano, De Corato: 18enne picchiata in strada,... -