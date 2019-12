Milano, 29enne aggredito e rapinato da gang in zona Porta Ticinese: rubati soldi e cellulare (Di martedì 31 dicembre 2019) Un ragazzo di 29 anni è stato aggredito nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 dicembre da una gang in via Col di Lana a Milano, in zona Porta Ticinese. Il gruppo di malviventi l'ha circondato e malmenato, sottraendogli i soldi e il cellulare. È il secondo episodio violento in due giorni nei pressi di corso di Porta Ticinese, dove appena poco più di 48 ore fa un ragazzo di 25 anni ha denunciato di essere stato picchiato da dieci persone perché omosessuale. Leggi la notizia su milano.fanpage

