Milan, Pioli: «Piatek ora sta bene. Leao ha un grande potenziale» (Di martedì 31 dicembre 2019) Milan, Stefano Pioli parla del momento di forma di Piatek e dell’impatto di Rafael Leao con la Serie A: ecco le sue parole Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha concesso un’intervista in esclusiva a Sky Sport. Ecco le sue parole su Piatek e i nuovi acquisti. Pioli – «Piatek? Ha avuto un 2018 fantastico, non capita a tutti avere così differenza tra due stagioni. Adesso sta bene. Leao è giovanissimo, ha alle spalle poca esperienza, ma che il Milan abbia preso un giocatore dal grande potenziale possiamo dirlo. Theo Hernandez ha uno strapotere fisico, lui può diventare un top player in quel ruolo. Un giocatore che ho sempre ammirato da avversario ed ora posso allenare è Pepe Reina. Bennacer può fare la mezzala». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

