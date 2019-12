Milan: Ibra rassicura Pioli, Piatek s’interroga. Todibo in arrivo (Di martedì 31 dicembre 2019) Passerà il Capodanno a Stoccolma, Zlatan Ibrahimovic. Il 2 gennaio sarà, poi, a Milano per unirsi ai nuovi compagni e al suo allenatore, Stefano Pioli. Al quale, come raccontato dallo stesso mister ai microfoni di Sky, lo svedese ha già telefonato. Poche parole, piene di fiducia e serenità: ‘Tranquillo, mister. Sto bene’. La rassicurazione, ovvia e da testare sul campo, sulle condizioni fisiche del gigante di Malmoe, fermo dallo scorso novembre. Pioli non si è ancora sbilanciato sull’utilizzo tattico di Ibra, ma pare evidente che Zlatan prenderà in tutto e per tutto il posto del Pistolero Piatek. Le ipotesi di prestito per il polacco non stanno decollando. Genoa e Fiorentina non lo convincono appieno, la Roma di più. Ma anche in giallorosso avrebbe davanti l’intoccabile Dzeko (e l’inamovibile e proficuo sistema tattico di Fonseca), senza dimenticare che ... Leggi la notizia su open.online

