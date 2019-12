Migranti | sbarchi dimezzati nel 2019 | 11 471 arrivi | il 14% accolto in Lombardia

Salvini sbarchi Migranti - non ha risolto nessuna “emergenza” ma se ne prende il merito : Matteo Salvini ha davvero risolto l’ “emergenza immigrazione”? La risposta e no. Nonostante quanto sostenuto nell’articolo di Antonio Polito pubblicato sul Corriere della Sera lo scorso sabato 28 dicembre, oltre a non esistere un problema per la sicurezza del Paese collegabile ai flussi migratori, l’ex ministro dell’interno non ha risolto proprio nulla. Al massimo Salvini ha sfruttato l’argomento dello ...

Migranti - l’emergenza che non c’è : pochissimi sbarchi e spese irrilevanti per l’Italia : La questione immigrazione viene percepita in Italia come una delle più urgenti da affrontare, come dimostrano sia i sondaggi d'opinione che il dibattito pubblico spesso influenzato da alcuni leader politici. Eppure non si può di certo parlare di un'emergenza, come dimostrano i dati ufficiali sugli sbarchi, sull'accoglienza e sulle spese dell'Italia.Continua a leggere

Sbarchi Migranti dimezzati nel 2019 : Gli Sbarchi dei migranti in Italia sono dimezzati nel 2019. A rivelarlo sono i dati del Viminale, secondo i quali quest'anno sono arrivati 11.439 migranti, il 50,72% in meno rispetto al 2018, quando ne sbarcarono 23.210. Un dato che aumenta ancora di piu' rapportandolo con il 2017, quando arrivarono 118.914 migranti, il 90,38% in piu' rispetto a quest'anno. Secondo i dati del ministero dell'Interno, aggiornati al 24 dicembre, il maggior numero ...

Migranti - sbarchi dimezzati in un anno : Alla vigilia di Capodanno, il Ministero degli Interni diffonderà i dati sulla sicurezza in Italia nel 2019, ma sono già trapelati e sono confortanti da diversi punti di vista. Ora probabilmente ci sarà una corsa per attribuire credito: Salvini o Lamorgese? Per quanto riguarda gli sbarchi, si sono dimezzati in un anno: dalle 23.210 nel 2018 alle 11.439 nel 2019. Una cifra inconfutabile sul lavoro dell'attuale ministro Luciana Lamorgese è ...

Migranti - nel 2019 sbarchi dimezzati. In due anni il dato è impressionante : Migranti, a fine anno il bilancio del Viminale parla chiaro. In due anni gli sbarchi in Italia sono calati quasi del 90%, In netta diminuzione anche i minori non accompagnati. Migranti alla fine del 2019 arriva il bilancio del Viminale sui numeri relativi al 2019. E i dati raccolti dal Ministero dell’Interno, che verranno […] L'articolo Migranti, nel 2019 sbarchi dimezzati. In due anni il dato è impressionante proviene da ...

Migranti - sbarchi dimezzati nel 2019 : ecco i dati del Viminale : Secondo i dati del Viminale quest’anno sono arrivati in Italia 11.439 Migranti, il 50,72% in meno rispetto al 2018, quando ne sbarcarono 23.210. Gli sbarchi dei Migranti in Italia sono dimezzati nel 2019: a rivelarlo sono i dati del ministero dell’Interno, secondo cui nell’anno che si sta chiudendo sono arrivati nel nostro paese 11.439 Migranti, […] L'articolo Migranti, sbarchi dimezzati nel 2019: ecco i dati del Viminale ...

Luciana Lamorgese - l'ultima balla sui Migranti : "Sbarchi dimezzati" - ma è merito di Salvini : Gli sbarchi sono diminuiti, parola del Viminale che nel giorno di Natale ha ben pensato di indorare la pillola della manovra tutta tasse. Anzi, per il ministero dell'Interno gli arrivi sarebbero addirittura dimezzati passando da 23.210 del 2018 a 11.439 nel 2019. Numeri, questi, che si riferiscono a

Migranti - sbarchi dimezzati in un anno. Con Lamorgese aumentati rimpatri e ricollocamenti : A Capodanno il Viminale diffonderà i dati sulla sicurezza in Italia nel 2019, ma già sono trapelati e sono confortanti sotto diversi punti di vista. Ora probabilmente ci sarà la corsa per attribuire il merito: Salvini o Lamorgese?Per quanto riguarda gli sbarchi, in un anno sono dimezzati: si è passati dai 23.210 del 2018 agli 11.439 del 2019. Un dato inconfutabile sull'operato dell'attuale ministro Luciana Lamorgese è quello sui rimpatri e i ...

Migranti - altro che invasione : sbarchi dimezzati nel 2019 : Migranti, gli ultimi dati sugli sbarchi Gli sbarchi dei Migranti in Italia sono dimezzati nel 2019. A rivelarlo sono i dati del Viminale, che saranno resi noti a Capodanno, secondo cui nel 2019 sono arrivati 11.439 Migranti, il 50,72 per cento in meno rispetto al 2018, quando ne sbarcarono 23.210. Un dato che aumenta ancora di più rapportandolo con il 2017, quando arrivarono 118.914 Migranti, il 90,38 per cento in più rispetto a ...

Migranti - Viminale : «Sbarchi dimezzati nel 2019. Arrivati in 11mila - il 90% in meno rispetto al 2017» : Il numero dei Migranti sbarcati sulle coste italiane nel 2019 è dimezzato rispetto a quello dell’anno precedente. Nell’ultimo bilancio fornito dal Viminale, gli arrivi nell’ultimo anno sono stati 11.439, il 50,72% in meno rispetto al 2018, quando sbarcarono in 23.210. Un numero di gran lunga inferiore se messo a confronto con quello degli arrivi del 2017, quando i Migranti a sbarcare in Italia furono 118.914, dunque il ...

Migranti - altro che invasione : sbarchi dimezzati nel 2019 : Il Viminale ha pubblicato i dati sugli sbarchi aggiornati al 24 dicembre: quest'anno sono arrivati 11.439 Migranti, il 50%...

Migranti : Viminale - sbarchi dimezzati nel 2019 - ma oltre la metà sono arrivati dal 1 settembre : Il maggior numero di Migranti sbarcati in Italia sono di nazionalità tunisina (2.654). Seguono i pachistani (1.180) e gli ivoriani (1.135). Gli arrivi massicci sempre con governi di sinistra

Migranti - sbarchi dimezzati nel 2019 : calo del 90% rispetto al 2017 : Gli sbarchi dei Migranti in Italia sono dimezzati nel 2019 rispetto all'anno precedente: sono stati 11.439, il 50,72% in meno rispetto al 2018. Ancora più evidente il calo rispetto al 2017: -90,38%. I dati del Viminale evidenziano anche la diminuzione dei minori non accompagnati in Italia così come il trend mese per mese.Continua a leggere

Migranti - Viminale : "Sbarchi in Italia dimezzati nel 2019" : Nel 2019, gli sbarchi dei Migranti in Italia si sono dimezzati. Lo rivelano i dati del Viminale: quest'anno nel nostro Paese sono arrivati 11.439 Migranti, il 50,72% in meno rispetto al 2018, quando ne sbarcarono 23.210 (LO SPECIALE Migranti). La differenza è ancora più grande se si fa un paragone tra il 2017 e il 2019: due anni fa, infatti, arrivarono 118.914 Migranti, il 90,38% in più rispetto all’anno che si sta per concludere. Il maggior ...