Migliori serie tv e reality | gli anniversari del 2020

Sarà la magia della cifra tonda, ma il 2020 si annuncia come un anno ricchissimo di anniversari. Con un revival dietro l'altro delle Migliori serie tv di più decadi: Twin Peaks, Magnum P.I., Queer as Folk, Beverly Hills 90210. Persino il Grande Fratello, visto che la prima puntata dell'edizione italiana andò in onda proprio nel 2000, cioè 20 anni fa. Ma l'elenco dei nostri ricordi catodici di cui a breve ricorreranno 10, 20, 30, 40 anni è lungo, lunghissimo. Se fosse un pranzo avrebbe almeno 11 portate. 6 gennaio 2020. I 40 anni di «Skag» La ricorderanno in pochissimi. Anzi forse nessuno. Ma Skag, che in Italia, venne proposta da Rete 4 come l'alternativa alla Famiglia Bradford, merita uno sforzo di memoria: incentrata sulla vita di un operaio di un'acciaieria di Pittsburgh, interpretata da Karl Malden, è una serie tv drammatica, che mette in scena un piccolo mondo antico che sta per ...

