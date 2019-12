Meteo, le previsioni per Capodanno: che tempo farà sulla penisola (Di martedì 31 dicembre 2019) Andiamo a scoprire le previsioni Meteo per questa prima giornata del 2020. Torna protagonista l’alta pressione sull’Italia in questo 1 gennaio Il 2020 si prospetta un anno tranquillo, o almeno questo è quello che ci riserverà il primo giorno di gennaio. Infatti durante questo mercì inaugurale, troveremo un contesto piuttosto tranquillo. Le forti correnti fredde … L'articolo Meteo, le previsioni per Capodanno: che tempo farà sulla penisola proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

TgrBasilicata : È arrivata la neve annunciata dalle previsioni meteo. Imbiancate #Potenza e provincia #IoSeguoTgr @TgrRai - zazoomnews : Previsioni Meteo Lombardia: cielo sereno nei primi giorni dell’anno - #Previsioni #Meteo #Lombardia: #cielo - trc_tv : A cura di Stefano Ghetti -