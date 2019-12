Meteo – Arriva l’Anticiclone: cielo sereno per l’ultimo dell’anno (Di martedì 31 dicembre 2019) L’ultimo giorno dell’anno ci riserva grandi sorprese per quanto riguarda il Meteo. Infatti Arriva l’Anticiclone, che porterà bel tempo su tutta la penisola L’ultimo giorno dell’anno ci riserva grandissime sorprese, sotto l’aspetto Meteorologico. Infatti le forti correnti fredde, provenienti dal nord Europa, stanno finalmente perdendo intensità, riportando sulla penisola un clima leggermente più caldo. Sull’Italia, … L'articolo Meteo – Arriva l’Anticiclone: cielo sereno per l’ultimo dell’anno proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

