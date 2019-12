Messaggio Presidente della Repubblica: orario, diretta tv e argomenti (Di martedì 31 dicembre 2019) Messaggio Presidente della Repubblica: orario, diretta tv e argomenti Oggi 31 dicembre 2019 alle 20.30 su Rai 1 andrà in onda in diretta il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica. Tra poche ore quindi Sergio Mattarella, capo dello Stato italiano, fornirà al popolo un bilancio dei traguardi politici, sociali e comunitari raggiunti nei dodici mesi appena trascorsi e formulerà i propositi per i prossimi trecentosessantacinque giorni. L’evento della sera di San Silvestro ha una lunga tradizione e difatti si svolge dal 1949 senza alcuna interruzione. Diffuso sia in televisione che in radio, rappresenta un momento solenne e un’occasione unica per riflettere sui successi e i nuovi obiettivi del governo e dei singoli cittadini. Ma vediamo insieme il contenuto del discorso del Presidente della Repubblica! Messaggio Presidente della Repubblica: orario, ... Leggi la notizia su termometropolitico

