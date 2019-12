Mercedes-AMG GT - Primo teaser dell'ibrida plug-in - VIDEO (Di martedì 31 dicembre 2019) Che la gamma della Mercedes-AMG GT4 Coupé fosse destinata ad ampliarsi ulteriormente era chiaro da tempo, ma fino a oggi da Affalterbach non erano giunte conferme ufficiali sull'introduzione di una variante ibrida plug-in. Pubblicando il tradizionale VIDEO di fine anno, la AMG ha prima ringraziato tutti i suoi dipendenti e poi ha mostrato alcune anteprime dei modelli che arriveranno sul mercato nei prossimi mesi, come l'hypercar One e una nuova versione della GT a quattro porte. Scatta nel silenzio. Nonostante il prototipo sia in parte camuffato, le pellicole non nascondono le forme del paraurti già visto sulla versione 63 S da 639 CV. L'indizio più importante di questo VIDEO, però, non è visuale, ma sonoro: quando il muletto scatta in avanti non si sente il suono di un propulsore termico. Ciò apre a due differenti ipotesi. La prima, meno probabile, è che i tecnici della AMG siano al ... Leggi la notizia su quattroruote

