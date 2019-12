Mercato Torino, c’è da sfoltire la difesa: offerte per Djidji e Bonifazi (Di martedì 31 dicembre 2019) Il Torino si trova costretto a sfoltire la rosa in difesa: tante offerte per Kevin Bonifazi e Djidji, che potrebbero restare in Serie A Il Torino lavora per sfoltire la rosa, soprattutto in difesa. I granata, secondo quanto riportato da Tuttosport, starebbero valutando almeno due uscite per il Mercato di gennaio. Si registra, infatti, l’interesse del Lecce per Kevin Bonifazi e Djidji: i due sono tutt’altro che incedibili, e non è escluso che lascino entrambi il Torino. Su Bonifazi c’è anche l’nteresse della Fiorentina. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

Daniele_Erba : @robertoerreB @EnzoArlotta29 Parlò anche di Paratici in volo verso l’Inghilterra per chiudere quando Dybala non era… - MaurizioGori1 : RT @Cosmodelafuente: Mercato coperto di #PortaPalazzo #TorinoDaScoprire #Torino Prima parte grazie @mariavenera2 - ArturoDb72 : RT @micheledeblasis: L'affare #Kulusevski è la dimostrazione che in casa #Juventus in pochi sanno davvero le idee di mercato di #Paratici.… -