Mercato Manchester United, nome nuovo per l’attacco: ecco di chi si tratta (Di martedì 31 dicembre 2019) Il Manchester United si trova a dover far fronte ad un attacco abbastanza sterile: i Red Devils avrebbero individuato un nome Il Manchester United non sa più segnare: solo 23 gol in 20 partite per i Red Devils, che non hanno mai trovato continuità con nessuna prima punta. Per questo la società sarebbe al lavoro per rinforzare il reparto offensivo. Come riportato dal Sun, i Red Devils avrebbero messo gli occhi su Calvert-Lewin dell’Everton: bottega cara quella di Ancelotti, con la richiesta di 50 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

DiFrancescoM93 : @stebellentani Higuain preso solo grazie alla cessione di Pogba al Manchester United per 105 mln, facile fare così il mercato - infoitsport : Juve-Manchester United, gli intrecci di mercato - sportli26181512 : Raiola blocca Pogba al Manchester United: 'Non si muove da lì': Il manager del calciatore francese esclude un trasf… -