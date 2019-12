Mercato Juventus, Paratici non si ferma: possibile doppio colpo dal PSG (Di martedì 31 dicembre 2019) Mercato Juventus – In questi giorni la Juventus è tra le più attive nel Mercato di gennaio. Dopo la cessione di Mandzukic e quella di Perin, il prossimo a partire sarà uno tra Pjaca o Rugani. Ma non solo Mercato in uscita. Infatti la Juventus si è assicurata il talento del Parma Dejan Kulusevski, battendo la concorrenza dell’Inter. Il giovane centrocampista classe 2000 potrebbe arrivare a Giugno. Adesso Paratici non si ferma più e prepara un doppio colpo in entrata dal PSG. Mercato Juventus, Paredes e Meunier a gennaio Continua il pressing dei bianconeri per Paredes, con Emre Can che potrebbe essere la chiave di volta per il ritorno dell’argentino in Serie A. Il tedesco ex Liverpool è ai margini dello scacchiere di Sarri, con l’attuale centrocampista del PSG che ben si sposerebbe nelle alchimie tattiche del mister campano. Leggi anche: Ronaldo Juventus, addio a ... Leggi la notizia su juvedipendenza

