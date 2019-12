Mercato Genoa, Preziosi guarda al passato: nel mirino due ex (Di martedì 31 dicembre 2019) Mercato Genoa, Preziosi guarda al passato e mette nel mirino gli ex Iago Falque e Perotti. Loro l’ultima idea della dirigenza Il Mercato del Genoa attende solo di decollare. Preziosi e Marroccu dovranno lavorare per dare al neo tecnico Nicola una squadra che possa lottare per la salvezza da qui a fine stagione. Il Secolo XIX sottolinea come la dirigenza rossoblù stia pensando a due ex che in questo momento non vivono ottimi momenti nei rispettivi club. Si tratta di Iago Falque e Perotti. In particolare il secondo ha un ingaggio particolarmente alto. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

SkySport : ? #UltimOra #Mercato ?? #Perin al #Genoa: prestito secco ?? Scambio di documenti in corso #SkySport #SkySerieA… - forzaroma : #Mercato #ASRoma, il #Genoa pensa al grande ritorno: obiettivo #Perotti, ostacolo ingaggio - ItalianSerieA : RT @Torinogranatait: Toro, il Genoa punta ad un ritorno di Iago Falque a gennaio? -