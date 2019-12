‘Meno male che dovevi stare con i tuoi figli’: Barbara D’Urso vola a Dubai, pioggia di critiche sui social (Di martedì 31 dicembre 2019) Lady Cologno vola negli Emirati. Capodanno tra mare e sole… Barbara D’Urso dopo un breve viaggio a Madrid per lavoro è partita per un’altra direzione. Dalle foto postate su Ig, ha deciso di rilassarsi al mare e non quello della sua città partenopea ma bensì è volata a Dubai. Una città bellissima che durante le festività natalizie è meta di molti vip. Purtroppo, però, ancora una volta il web non ha perso occasione per criticarla, sopratutto dopo aver rilasciato un’intervista dove dichiarava di voler trascorrere le festività con i suoi figli. Barbara D’Urso in vacanza a Dubai Barbara D’Urso è sempre presa da mille impegni. Oltre ad essere al timone di Pomeriggio 5, Domenica live e Live Non è la D’Urso, dal prossimo anno la conduttrice è pronta con altri due programmi. Nelle ultime ore, infatti, si sta parlando di una versione Mediaset di ... Leggi la notizia su kontrokultura

6giannino : @BlueSpiritAngel e meno male altrimenti sai che noia ?? - KontroKulturaa : 'Meno male che dovevi stare con i tuoi figli': Barbara D'Urso vola a Dubai, pioggia di critiche sui social - - soddu71 : @Salvinimi_ Io avrei pensato a due Lucia Borgonzoni... Meno, male. Pericolo scampato. -