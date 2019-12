Melita Toniolo tutta rete e trasparenze e senza intimo: la foto più sexy di fine anno è la sua (Di martedì 31 dicembre 2019) Melita Toniolo l’abbiamo conosciuta anni fa al Grande Fratello e oggi è una showgirl, attrice e modella. Ma è diventata famosa anche per essere stata tra le inviate del programma di Italia Uno Lucignolo ed è anche mamma. Attivissima su Instagram, ultimamente Melita ha postato una foto con questa didascalia: “Non avere paura”. Il messaggio era diretto a tutte le mamme che vivono un momento traumatico pre o post gravidanza, in seguito ai cambiamenti inevitabili a cui è soggetto il corpo femminile. Sono tantissimi i fan che hanno apprezzato lo scatto e si sono congratulati per il coraggio di voler mostrare il suo corpo dopo il parto: “Qualche segno sulla pancia non è altro che la firma dei nostri figli incisa come un tatuaggio… grazie per mostrare alle mamme che non sarà certo qualche segno a renderci meno belle o meno sensuali”. (Continua dopo la foto) Trentatre anni e originaria di ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

