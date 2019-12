Mediterraneo allargato, summit dei diplomatici alla Farnesina (Di martedì 31 dicembre 2019) ”Tutti i Paesi del mondo sono chiamati a collaborare sulle sfide del Mediterraneo allargato”. Così il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo alla riunione degli Ambasciatori italiani nei Paesi del Mediterraneo e Medio Oriente. “L’Italia deve rimanere l’interlocutore privilegiato”, ha aggiunto Di Maio rivolgendosi agli ambasciatori riuniti alla Farnesina, in occasione della quinta edizione dei Rome MED – Mediterranean Dialogues 2019. L’incontro, che si è svolto a margine dei Roma MED, è stato aperto dal segretario generale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Elisabetta Belloni, e ha fornito l’occasione per un proficuo scambio di opinioni sulle sfide e opportunità per il ruolo che l’Italia è chiamata a svolgere in tale Regione. L'articolo Mediterraneo allargato, summit dei ... Leggi la notizia su ildenaro

