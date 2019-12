Medicina: passi avanti verso un vaccino contro demenza e Alzheimer (Di martedì 31 dicembre 2019) A fare il punto sui passi avanti fatti verso un trattamento preventivo contro la demenza e l’Alzheimer è un articolo pubblicato su “Alzheimer’s Research & Therapy” che ricostruisce il percorso fatto fino ad oggi, e quella che sarà la sfida negli anni a venire, partendo dallo studio degli esperti dell’Institute for Molecular Medicine e dell’Università della California che lavorano sul vaccino anti-demenza sviluppato dall’adiuvante creato Nikolai Petrovsky della Flinders University (Australia). “Siamo stati in grado di prevenire la perdita di memoria nei topi e ovviamente il prossimo passo è portarlo negli studi clinici sull’uomo“, ha spiegato Petrovsky: la ricerca ha l’obiettivo di trovare una nuova strada per rimuovere le placche della proteina beta-amiloide, il cui eccessivo accumulo nel cervello è associato ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

