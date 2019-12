Mazzetta di 700 euro, indagato il prefetto di Cosenza (Di martedì 31 dicembre 2019) Pietro Bellantoni Paola Galeone è accusata di corruzione. Avrebbe chiesto una fattura falsa a un'imprenditrice per ottenere il fondo di rappresentanza Il prefetto di Cosenza, Paola Galeone, finisce sul registro degli indagati per corruzione. Secondo quanto riporta oggi la Gazzetta del Sud, la delegata del governo avrebbe intascato una Mazzetta di 700 euro da una imprenditrice. La denuncia sarebbe partita proprio dalla vittima. Galeone avrebbe infatti proposto alla titolare di un bar di emettere una fattura fittizia di 1.220 euro per ottenere una parte del fondo di rappresentanza, rimasto disponibile a fine anno, riconosciuto ai prefetti. Di quella fattura, 700 euro sarebbero rimasti al prefetto di Cosenza, mentre gli altri 500 restituiti all'imprenditrice come una sorta di ricompensa per la disponibilità dimostrata. Galeone, come spiega la Gazzetta del Sud, avrebbe proposto ... Leggi la notizia su ilgiornale

fattoquotidiano : Cosenza, prefetta indagata per corruzione: “Filmata mentre intasca mazzetta da 700 euro” - HuffPostItalia : Prefetto di Cosenza indagata per corruzione. È stata filmata mentre riceveva una mazzetta da 700 euro - fanpage : Indagato per corruzione il prefetto di Cosenza: avrebbe intascato una mazzetta da 700 euro -