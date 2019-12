Maurizio Crozza nella bufera, il comico genovese chiede 5 milioni di euro alla Rai: ecco il motivo (Di martedì 31 dicembre 2019) Maurizio Crozza e il programma mancato in Rai Uno dei programmi più seguiti di Maurizio Crozza, senza ombra di dubbio è Fratelli di Crozza. Una trasmissione che il noto comico genovese conduce da anni portando sul palco delle battute, monologhi e imitazioni in particolare di politici e satira. Da un po’ di tempo viene trasmesso sul canale Nove, ma inizialmente andava in onda La7. Il trasferimento era dovuto per via della scadenza di contratto con l’azienda televisiva di Urbano Cairo. Ma sei anni fa Crozza avrebbe però potuto avere l’opportunità di presentare il suo format in Rai, progetto che non venne mai realizzato. Per quale ragione? Il comico ligure nella bufera: 5 milioni di euro per un suo format Stando a delle indiscrezioni, il programma presentato ai vertici di Viale Mazzini era composto da 22 appuntamenti per tre anni. Il format dove andare in onda in prime time per ... Leggi la notizia su kontrokultura

