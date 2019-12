Mattino: i giocatori del Napoli passeranno insieme il Capodanno (Di martedì 31 dicembre 2019) Oggi ci sarà l’ultimo allenamento del 2019 per il Napoli. Poi la squadra sarà libera. I giocatori del Napoli, scrive il Mattino, hanno deciso di trascorrere insieme la serata di festa, con un cenone tutti insieme, per non perdere la concentrazione. Un modo per cementare ancora di più l’unione, per fare gruppo. Scrive il quotidiano: “Oggi un’altra seduta di allenamento, l’ultima del 2019, in mattinata. Poi liberi tutti per una serata di festa. I giocatori hanno deciso di farlo insieme con un cenone tra compagni di squadra, il modo giusto per non perdere la concentrazione ma allo stesso tempo concedersi un po’ di relax in allegria”. L'articolo Mattino: i giocatori del Napoli passeranno insieme il Capodanno ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

