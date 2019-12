Matteo Salvini, quegli incontri con americani e israeliani. L'indiscrezione: il piano per far cadere Conte (Di martedì 31 dicembre 2019) Matteo Salvini ha un piano per far cadere Giuseppe Conte e il suo esecutivo giallorosso. Decisivo in questo senso sarà il mese di gennaio. Secondo il sito Dagospia, il leader della Lega sta preparando così la sua ascesa al governo. Non solo incontrando gli elettori e puntando su una vittoria alle el Leggi la notizia su liberoquotidiano

NicolaMorra63 : Indicazioni di Matteo Salvini ai candidati della Lega in Emilia Romagna. Sorridere, sorridere, fare selfie, mandare… - fattoquotidiano : Matteo Salvini è in vena di far festa, a modo suo. E in vista degli ultimi brindisi ha scatenato la “Bestia” social… - LegaSalvini : #Molteni: I DECRETI SICUREZZA NON SI TOCCANO. LA LEGA PRONTA ALLE BARRICATE!! I decreti sicurezza sono norme di ci… -