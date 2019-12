Matteo Renzi vuole rottamare il reddito di cittadinanza (Di martedì 31 dicembre 2019) Nei propositi di Matteo Renzi per l’anno che sta per cominciare c’è l’intervento su due riforme che stanno a cuore al Movimento 5 stelle: da un lato il reddito di cittadinanza, che “non funziona”, spiega in un’intervista alla Stampa, “i populisti dovevano far sparire la povertà ma hanno fatto sparire solo la crescita”; e dall’altro lato la riforma della prescrizione, su cui promette battaglia in Parlamento. L’ex premier lancia bordate contro il Movimento: “Il sogno di rappresentare l’alternativa populista al sistema tradizionale è fallito. M5S funziona, o meglio funzionava in campagna elettorale, ma poi le bugie elettorali esplodono alla prova di governo”.“Che il reddito di cittadinanza sia un sussidio che non funziona, lo dice la Guardia di Finanza, ma ormai lo stanno capendo ... Leggi la notizia su huffingtonpost

