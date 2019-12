Mattarella: “Pensiamo insieme a futuro, necessaria coesione nazionale” (Di martedì 31 dicembre 2019) Sergio Mattarella ha pronunciato il suo discorso di fine anno a reti unificate lanciando alla nazione un messaggio di unità e coesione sociale. Discorso fine anno Mattarella Dopo aver augurato un buon 2020, ha spiegato come con l’inizio del nuovo anno si avvia a conclusione un decennio impegnativo, contrassegnato da una lunga crisi economica e da mutamenti tanto veloci quanto impetuosi. Un tempo in cui sono cambiate molte cose attorno a noi, nella nostra vita e nella società. ​ Ha poi invitato gli italiani a riflettere sull’immagine della propria nazione vista dall’alto, esortandoli ad allargare lo sguardo oltre il consueto e a guardarli come li vedono dall’estero. Vale a dire un paese proteso nel Mediterraneo e posto, per geografia e per storia, come uno dei punti di incontro dell’Europa con civiltà e culture di altri continenti. Ha poi menzionato i problemi che il ... Leggi la notizia su notizie

