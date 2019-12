Mattarella, il discorso di fine anno: “L’Italia all’estero è simbolo di genio e umanità. C’è un Paese silenzioso che si dà da fare” (Di martedì 31 dicembre 2019) “Questa sera entriamo negli anni ’20 del nuovo secolo”. Ha esordito così il capo dello Stato Sergio Mattarella per il messaggio di fine anno agli italiani. “Mi è stata donata poco tempo fa una foto dell’Italia vista dallo spazio. Ve ne sono tante sul web, ma questa mi ha fatto riflettere perché proviene da una astronauta, adesso al vertice di un Paese amico. Vorrei condividere con voi questa immagine. Con un invito: proviamo a guardare l’Italia dal di fuori, allargando lo sguardo oltre il consueto. In fondo, un po’ come ci vedono dall’estero”. Quindi Mattarella ha mostrato una foto dell’Italia presa dallo spazio che gli ha donato la governatrice generale del Canada, Julie Payette, ex astronauta. All’estero, ha aggiunto il capo dello Stato, “vedono il nostro bel Paese, proteso nel Mediterraneo e posto, per geografia ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

