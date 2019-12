Matrimonio e vendetta, lo sposo proietta il filmino della moglie traditrice: beccata con il cognato (Di martedì 31 dicembre 2019) Sembra la trama di un film, anzi di una commedia. Ma è realtà. Tutto parte da un filmato proiettato da uno sposo durante il Matrimonio, diventato poi (super)virale in Cina. E sì perché le immagini sono esplicite. Il video mostra un momento di intimità tra la sposa (traditrice) e il cognato. Il sex tape di cinque minuti è stato riprodotto davanti a familiari e amici durante il banchetto di nozze per umiliare la sposa infedele dopo aver scoperto la relazione con il marito della sorella incinta. Il filmato dell’attimo in cui esce allo scoperto il tradimento, girato molto probabilmente da un ospite alle nozze, ha suscitato proteste tra gli utenti del web. Mentre alcuni ritengono che l’incidente sia reale, altri sostengono che le clip siano state utilizzate da un’app video per marketing. La vicenda, ripresa in tre filmati, è stata ampiamente ripresa dai principali media in lingua cinese, tra ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

