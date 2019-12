Matrimonio con sorpresa: sposo umilia la moglie proiettando il video del tradimento (Di martedì 31 dicembre 2019) Il video di un Matrimonio finito ad umiliazione per una sposa è diventato virale in pochissimo tempo in Asia. La donna avrebbe tradito il marito. Quanto emerso in un video diventato virale in rete ricorda la sceneggiatura di un film comico stile ‘Vacanze di Natale‘. Nel filmato, infatti, si vede il momento in cui lo … L'articolo Matrimonio con sorpresa: sposo umilia la moglie proiettando il video del tradimento NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

