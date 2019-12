Massimo Boldi presenta la giovanissima fidanzata: ecco chi è Irene (FOTO) (Di martedì 31 dicembre 2019) Massimo Boldi ha deciso finalmente di presentare al pubblico la sua fidanzata Irene Fornaciari. Della giovane compagna dell’ex Cipollino si parlava da tempo e pare che la coppia sia pronta anche per il matrimonio. A lanciare lo scoop è la presenza di un bellissimo anello di fidanzamento apparso proprio sulla mano di lei. Ma vediamo nei dettagli chi è la giovane fortunata. Massimo Boldi presenta la sua giovane fidanzata Dopo tante richieste finalmente Massimo Boldi ha deciso di presentare la compagna Irene Fornaciari. L’attore e comico ha scelto per le presentazioni il palco di Italia Si, il programma di Marco Liorni, che ha ospitato di recente l’attesissima coppia. “Il mio cuore è stato rapito da questa donna straordinaria: si chiama Irene e voglio presentarvela“, ha affermato Massimo Boldi. L’amico di Cristian De Sica ha spiegato che non avrebbe mai immaginato di ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Massimo Boldi presenta la giovanissima fidanzata: ecco chi è Irene (FOTO) - - ClaudioDominech : Massimo Boldi, Special Guest #massimoboldi #claudiodominech #pulcinellafilmfestival @ Teatro Italia Acerra Official - FRMaggi77 : Noi sulla neve al massimo Boldi e De Sica -