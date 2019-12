Manchester City, Guardiola si arrende: «Liverpool imprendibile» – VIDEO (Di martedì 31 dicembre 2019) Pep Guardiola ha alzato bandiera bianca in merito al primo posto della Premier League. Il Liverpool ormai è imprendibile Pep Guardiola alza bandiera bianca e si arrende alla forza del Liverpool. Dopo l’ultima vittoria in campionato del suo Manchester City, il tecnico spagnolo ha ammesso l’impossibilità di arrivare al primo posto. «Se c’è qualche possibilità di acciuffare il Liverpool? No. Rispondo sempre così a questa domanda. Non è realistico neanche pensarci, una squadra che ha i numeri come quelli del Liverpool non ti permette neanche di pensarci», le parole di Guardiola. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

