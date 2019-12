Maltempo: Sicilia, Giunta dichiara stato calamità naturale comuni del messinese (Di martedì 31 dicembre 2019) Palermo, 31 dic. (Adnkronos) – La Giunta regionale Siciliana ha dichiarato stato di calamità naturale per i comuni della provincia messinese colpiti dagli eventi calamitosi del 22 e 23 dicembre scorsi. “La questione passa ora al governo centrale per il reperimento dei fondi secondo l’apposita normativa prevista in caso di regime di emergenza”, dicono i deputati regionali Antonio Catalfamo (Fdi) e Tommaso Calderone (Fi).‘Stiamo seguendo tutte le strade percorribili qui da Palermo – dichiarano conGiuntamente Catalfamo e Calderone – al fine di dare tempestive risposte al territorio. Ringraziamo il governo Musumeci per la celerità nel dichiarare lo stato di emergenza dei territori coinvolti nei danni della burrasca della scorsa settimana. Ringraziamo inoltre anche il Presidente dell’Assemblea Regionale Gianfranco Micciché per aver ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

