Malore nel sonno, ragazza di 22 anni trovata morta dai genitori (Di martedì 31 dicembre 2019) È terribile la storia che proviene da Maserada sul Piave, in provincia di Treviso, dove una ragazza di 22 anni è stata trovata morta nel suo letto. I genitori erano andati a svegliarla, quando si sono trovati di fronte al terribile dramma. ragazza di 22 anni muore nel sonno Lara Pastrolin è scomparsa all’età di 22 anni. La ragazza veneta è stata trovata morta nel suo letto dai genitori che erano andati a svegliarla dato che ancora non si era alzata. A quel punto la tragica scoperta, la ragazza era morta nel sonno. Un vero e proprio dramma che ha colto di sorpresa la famiglia, dato che la giovane stava bene. In base ad una prima ricostruzione dei fatti, attorno alle ore 8 di lunedì mattina, il padre Franco si era recato in camera da letto della figlia per svegliarla, dato che non l’aveva vista ancora arrivare per colazione. A quel punto la terribile scoperta. Inutili, ... Leggi la notizia su notizie

marco_cevolani : CENTO: Donna trovata morta nel letto, probabile causa un malore – - notizieit : Malore nel sonno, ragazza di 22 anni trovata morta dai genitori - areacentesecom : CENTO: Donna trovata morta nel letto, probabile causa un malore – -