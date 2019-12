M5s, il direttivo alla Camera dopo il caso Fioramonti: «Chi lascia si dimetta anche da parlamentare» (Di martedì 31 dicembre 2019) Continua il braccio di ferro tra Lorenzo Fioramonti e il M5S, dopo che l’ex ministro dell’istruzione ha rassegnato prima le sue dimissioni dall’incarico istituzionale e poi ha lasciato il Movimento per confluire nel gruppo misto. «Lorenzo Fioramonti ha goduto della fiducia e della stima di tutto il Movimento 5 stelle: il fatto che abbia ricoperto il ruolo di viceministro, prima, e di ministro, poi, lo dimostra», scrive il direttivo del M5S alla Camera. «E da ministro aveva tutta la possibilità di dare il suo contributo al governo e al Paese. Eravamo comunque pronti a collaborare con lui, in quanto membro del gruppo parlamentare, per far tesoro della sua esperienza, per dar voce al suo punto di vista», fa sapere il Movimento. «Invece – proseguono i componenti del direttivo pentastellato, a Montecitorio – ha scelto una strada già intrapresa da ... Leggi la notizia su open.online

macmac12_______ : RT @Affaritaliani: Il direttivo M5S contro Fioramonti: 'Chi lascia si dimetta da parlamentare' - chiappetta1954 : ULTIM'ORA Direttivo M5S : chi lascia si dimetta da parlamentare. - Affaritaliani : Il direttivo M5S contro Fioramonti: 'Chi lascia si dimetta da parlamentare' -